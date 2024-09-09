Ворог здійснив п'яту атаку на столицю з початку вересня, проте цієї ночі Сили протиповітряної оборони успішно знищили всі ударні дрони, які окупанти спрямували на Київ.

Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації.

“Пʼята повітряна атака на Київ з початку вересня! Цієї ночі російська армія знову застосувала ударні БпЛА, попередньо на кшталт Shahed, запущені з території Курської області. На Київ баражуючі боєприпаси заходили після опівночі, кількома хвилями. Повітряна тривога у столиці тривала понад годину”, — написав очільник КМВА Сергій Попко.

За його інформацією, силами та засобами ППО всі російські ударні дрони, які загрожували Києву, були знищені на підступах до столиці.

Попередньо, в місті без руйнувань та потерпілих, додав керівник КМВА.