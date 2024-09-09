Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації.
“Пʼята повітряна атака на Київ з початку вересня! Цієї ночі російська армія знову застосувала ударні БпЛА, попередньо на кшталт Shahed, запущені з території Курської області. На Київ баражуючі боєприпаси заходили після опівночі, кількома хвилями. Повітряна тривога у столиці тривала понад годину”, — написав очільник КМВА Сергій Попко.
За його інформацією, силами та засобами ППО всі російські ударні дрони, які загрожували Києву, були знищені на підступах до столиці.
Попередньо, в місті без руйнувань та потерпілих, додав керівник КМВА.
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