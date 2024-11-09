У п'ятницю, 8 листопада, під час патрулювання наряд прикордонників відділу “Вилок” Мукачівського загону помітив групу осіб, які швидко рухалися у бік кордону з Угорщиною. Зловмисників наздогнали коли ті вже намагалися сісти у човен.

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

Оскільки надувний човен виявився замалим для п’ятьох “туристів”, деяким чоловікам довелося стрибати у холодну річку, в надії переплисти її самотужки. Руку допомоги їм простягнули прикордонники. Всіх чоловіків було затримано та доставлено на підрозділ, де ті змогли зігрітися та висушити свій одяг.

Порушниками виявилися жителі Миколаївської, Дніпропетровської, Черкаської та Закарпатської областей.

У ході з’ясування обставин правопорушники розповіли, що за допомогу у незаконному перетинанні кордону кожен з них заплатив невідомим особам від 8 до 11 тисяч доларів США. Організатори обіцяли чоловікам “безпечний спосіб” переправлення, але після отримання грошей вони повідомили, що доведеться перепливати Тису й надали для цього двомісний гумовий човен.

Наразі слідчі встановлюють коло осіб, причетних до організації незаконної подорожі чоловіків.