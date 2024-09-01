Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Протягом 1 вересня в Харківській області відбулися численні обстріли, які призвели до значних руйнувань та постраждалих.
У Харківському районі, зокрема в селі Слатине, внаслідок обстрілу загорілися автомобіль і будинок, постраждали 6 осіб, серед яких одна вагітна жінка.
У Куп’янському районі обстріли пошкодили кілька будинків, внаслідок чого постраждали жінка та троє людей. Загалом, внаслідок атак постраждали 11 осіб, з них 2 дітей, і загинули 2 жінки.
Відзначено також обстріли в інших населених пунктах, які призвели до пошкодження господарських споруд та травмування людей.
Сили оборони зупинили 24 атаки противника на Куп’янському напрямку.
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