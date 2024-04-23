14:49 На сайті “Епіцентру” продають товари з російською атрибутикою
14:48 “Українець згідно з довідкою ВЛК був визнаний придатним до військової служби”. Омбудсман про смерть мобілізованого
14:26 Ріші Сунак у розмові з Володимиром Зеленським підтвердив “непохитну підтримку” України та “найбільшу” партію військової допомоги
14:12 Депутати хотіли повернути норму про обмеження показу фільмів у кінотеатрах українською мовою
14:02 На Прикарпатті вилучили амфетаміну на 25 млн грн
13:57 П’ятеро людей постраждали в машині внаслідок скидання авіабомби росіянами в Донецькій області, — місцева влада
13:48 СБУ повідомила про підозру російським гауляйтерам Запорізької АЕС, які від’єднали станцію від енергосистеми України
13:29 Ще одну людину поранено внаслідок вчорашнього обстрілу Херсона, — місцева влада
13:25 Стрілянина на “Південмаші”: Нацгвардійця Артемія Рябчука засудили до довічного ув’язнення
13:08 Дмитро Кулеба підтвердив, що чоловікам мобілізаційного віку припинять надавати консульські послуги за кордоном
13:07 ДОТ відсторонив постачальника продуктів для армії за невиконання контракту
12:47 У Швейцарії повідомила про скорочення заморожених російських активів
12:44 Міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський прокоментувава оголошену йому підозру
12:28 Уряд Німеччини тисне на США, Францію та Італію, щоб посилити протиповітряну оборону України
12:14 Військовозобов’язаний, який прямував до навчального центру, помер в наслідок епілептичного приступу
12:08 Поранено чоловіка в Херсонській області внаслідок скидання росіянами вибухівки з дрона, — місцева влада
11:56 Швеція підозрює “тіньовий флот” Росії у Балтійському морі у шпигунстві
11:50 В українській енергосистемі дефіцит, “Укренерго” другий день залучає аварійну допомогу майже цілодобово
11:42 Рада розгляне звільнення 7 членів Рахункової палати, — Ярослав Железняк
11:33 Європа «не розслабиться» після надання допомоги Україні від США, — Урсула фон дер Ляєн
11:30 У Києві не відкриватимуть пляжний сезон, громадянам рекомендують не відвідувати зони відпочинку
11:18 На Тайвані сталися нові потужні поштовхи — афтершоки найбільшого за останні 25 років землетрусу
11:06 Внаслідок російських обстрілів у Донецькій області загинули дві людини, — місцева влада
10:50 СБУ затримала працівника ТРЦ з Харкова, що шукав локації “Кракена”, щоб передати їх росіянам
10:49 “Конкретних заяв щодо систем ППО для України досі немає”, — голова МЗС Польщі Радослав Сікорський
10:41 У кримського політв’язня Амета Сулейманова у російській в’язниці почалися проблеми із зором
10:30 Росіяни застосували дещо нову тактику під час нічної атаки “шахедами”, — Ілля Євлаш
10:20 Російська ракета X-59 впала у Бєлгородській області РФ, — російські ЗМІ
10:13 Головком ЗСУ Олександр Сирський провів зустріч із військовим керівництвом Литви
09:50 МЗС наказало тимчасово припинити вчинення консульських дій щодо чоловіків призовного віку
09:48 Дві людини загинули внаслідок російського обстрілу Херсонської області, — місцева влада
09:35 Чинного міністра викрили на заволодінні державною землею, — НАБУ
09:32 Російські війська знищили телевежу в Харкові ракетою X-59, — місцева влада
09:22 Володимир Зеленський зустрівся з двопартійною делегацією Конгресу США
09:07 США розробляють санкції проти китайських банків за фінансову підтримку Росії у війні, — WSJ
09:04 “Вже у нас є “на радарі” чотири конкретні батареї, якщо ми говоримо про Patriot”, — Дмитро Кулеба
08:49 Байден обговорив з Урсулою фон дер Ляйєн допомогу Україні
08:40 Кількість постраждалих в Одесі внаслідок російської атаки безпілотниками зросла до 9, серед них двоє немовлят та двоє дітей, — місцева влада
08:36 21-ше засідання у форматі “Рамштайн” відбудеться онлайн 26 квітня за участі Остіна, — Пентагон
08:27 Греція передасть Україні свої системи Patriot під “гарантії” США

П’ятеро людей постраждали в машині внаслідок скидання авіабомби росіянами в Донецькій області, — місцева влада

Вранці 23 квітня російські війська скинули керовану авіабомбу на Костянтинівку в Донецькій області керовану авіабомбу. Поранено п'ятеро людей.

Вівторок, 23 квітня 2024, 13:57

Про це повідомляють Донецька обласна прокуратура та голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

За даними слідства, 23 квітня 2024 року сили РФ обстріляли Костянтинівку. Попередньо, за даними прокуратури, проти мирного населення російські військові використали КАБ “УМПБ Д-30 СМ”.

Внаслідок влучання бомби по одній з вулиць міста травм різного ступеня тяжкості зазнали водій та четверо пасажирів.

Під час удару вони їхали по дорозі в легковому автомобілі. У травмований діагностовано множинні осколкові поранення (очільник ОВА Філашкін пише, що двоє з них перебувають у важкому стані).

Пошкоджено фасади приватних будинків, лінії електромережі та авто.

  • Внаслідок російських обстрілів у Донецькій області загинули дві людини, — місцева влада
  • Ще одну людину поранено внаслідок вчорашнього обстрілу Херсона, — місцева влада
  • Дві людини загинули внаслідок російського обстрілу Херсонської області, — місцева влада
Теги: Донецька область, Донеччина, Костянтинівка, російсько-українська війна - наслідки, російсько-українська війна

Межа у Telegram

Підписатись