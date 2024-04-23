П’ятеро людей постраждали в машині внаслідок скидання авіабомби росіянами в Донецькій області, — місцева влада

Вранці 23 квітня російські війська скинули керовану авіабомбу на Костянтинівку в Донецькій області керовану авіабомбу. Поранено п'ятеро людей.

Про це повідомляють Донецька обласна прокуратура та голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

За даними слідства, 23 квітня 2024 року сили РФ обстріляли Костянтинівку. Попередньо, за даними прокуратури, проти мирного населення російські військові використали КАБ “УМПБ Д-30 СМ”.

Внаслідок влучання бомби по одній з вулиць міста травм різного ступеня тяжкості зазнали водій та четверо пасажирів.

Під час удару вони їхали по дорозі в легковому автомобілі. У травмований діагностовано множинні осколкові поранення (очільник ОВА Філашкін пише, що двоє з них перебувають у важкому стані).

Пошкоджено фасади приватних будинків, лінії електромережі та авто.