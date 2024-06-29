Про це написав омбудсман Дмитро Лубінець у Telegram-каналі.
У дописі він додав, що утримання в російських стінах закінчилося і для ще пʼяти цивільних українців.
“Це Наріман Джелял, заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу, якого утримували з 2021 року. Валерій Матюшенко, який з 2017-го року не бачив своїх рідних. Олена Пех, яку донька чекає з 2018-го року. Богдан Гелета та Іван Левицький, священники Української греко-католицької церкви, які чинили опір окупаційним військам у Бердянську”, — написав Лубінець.
За словами омбудсмана, повернуті в Україну громадяни потребують реабілітації.
“З ними зустрілися та поспілкувалися працівники нашого Офісу, зафіксували їх фізичний та моральний стан. Громадяни однозначно потребують реабілітації. А ми, своєю чергою, будемо опікуватися тим, щоб їхніх прав дотримувалися!” — наголосив Уповноважений ВРУ з прав людини.
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