За скоєний злочин їм може загрожувати до 10 років позбавлення волі.

Про це повідомила Дніпропетровська обласна прокуратура.

Зазначається, що п’ятеро жителів Кривого Рогу та Дніпра встановили контакт через Telegram з невідомими особами, які запропонували їм “заробити” на підпалі транспортних засобів, що належали військовим ЗСУ або мали символіку збройних формувань. Виконавцям були надані чіткі інструкції та детальні алгоритми для здійснення злочинів.

У результаті зловмисники підпалили чотири автомобілі, обливши їх легкозаймистою рідиною. Вони фіксували свої дії на мобільні телефони, а фото та відео надсилали замовникам як доказ виконаної роботи.

Правоохоронці затримали підозрюваних відповідно до ст. 208 КПК України. Їм інкримінують перешкоджання законній діяльності ЗСУ та умисне пошкодження майна шляхом підпалу, здійснене групою осіб за попередньою змовою.

Під час обшуків у затриманих вилучили мобільні телефони з доказами протиправної діяльності. Судом було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, підозрюваним загрожує до 10 років тюремного ув’язнення.