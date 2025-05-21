Організатори Вімблдона оголосили склад основної сітки одиночних змагань серед жінок, до якої увійшли п’ять українських тенісисток. Серед них – перша ракетка України Еліна Світоліна, а також Марта Костюк, Даяна Ястремська, Ангеліна Калініна та Юлія Стародубцева. Загалом у основній сітці змагатимуться 104 тенісистки.

У резервному списку на участь у Вімблдоні знаходиться Дарія Снігур, яка займає 57-у позицію у світовому рейтингу, тому, ймовірно, їй доведеться почати турнір з кваліфікації.

Еліна Світоліна має найбільший досвід участі у Вімблдоні, адже це буде її 11-й Грендслем у Великій Британії. Найкращими її досягненнями на цьому турнірі є вихід до півфіналу у 2019 та 2023 роках. Світоліна, яка народилася в Одесі, представляє Харків на міжнародних змаганнях. Вона розпочала свою кар’єру на ITF-турнірах у 2008 році, а в основній сітці WTA дебютувала у 2012 році в Баку. Серед її значних досягнень – бронзова медаль Олімпіади-2020 та 18 титулів WTA, а найвищою позицією у рейтингу WTA для неї було третє місце у вересні 2017 року.

Марта Костюк вперше виступає на Вімблдоні вже вп’яте поспіль. У 2023 та 2024 роках вона доходила до третього раунду. Костюк, яка народилася і представляє Київ, дебютувала на професійному рівні у 2016 році, а в кваліфікації WTA з’явилася у 2017 році. Вона є чемпіонкою WTA в Остіні (2023 рік) в одиночному розряді та дворазовою переможницею парних турнірів WTA.

Даяна Ястремська також вчетверте візьме участь у Вімблдоні, минулого року вона дійшла до третього раунду, а її найкращий результат на трав’яному турнірі – вихід у четверте коло у 2019 році. Ангеліна Калініна, яка також гратиме в основі четвертий рік поспіль, поки що не проходила далі другого кола. Юлія Стародубцева вперше в кар’єрі потрапила до основної сітки Вімблдона; торік вона пройшла кваліфікацію, але програла в першому раунді.

У чоловічих змаганнях Вімблдона-2025 основна сітка складається з 104 тенісистів, серед яких лідер світового рейтингу Яннік Сіннер. На жаль, українських гравців у основній та резервній заявках немає.

Турнір Вімблдон-2025 розпочнеться 30 червня і триватиме до 11 липня. Діючими чемпіонами є іспанець Карлос Алькарас та чешка Барбора Крейчикова.