Новий меморандум МВФ, який підсумовує п'ятий перегляд програми EFF для України, не містить вимог до України щодо підвищення цін на енергоносії.

Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів України.

Після затвердження програми 24 березня 2023 року, в Меморандумі та його п’яти наступних оновленнях, які видавалися після кожного перегляду, систематично обговорювалася реформа енергетичного сектору.

Усі ці документи розглядали можливість підвищення цін на енергоносії як потенційний шлях вирішення проблем, що виникли в енергетичному секторі через повномасштабну війну.

“Меморандум від 18 жовтня 2024 року повторює потенційні заходи, які були в минулих оновленнях, не пропонує нові та не створює для України зобовʼязань щодо збільшення тарифів на енергоносії під час війни.”, – півідомило міністерство.

Українська влада, спільно з міжнародними партнерами та експертами МВФ, зосереджує зусилля на стабілізації енергетичного сектору. Уряд активно працює над відновленням енергосистеми після масованих атак, впроваджуючи комплексні заходи.

До них належать розширення ролі Фонду розвитку підприємництва у підтримці енергетики, а також запуск програм кредитування державними банками для підтримки галузі.