Про це заявив член парламентської делегації Павло Фролов, передає пресслужба Верховної Ради України.

“У день відкриття літньої сесії у Бухаресті ПА ОБСЄ ухвалила резолюцію із засудженням 10-річної збройної агресії РФ проти України, якою визнала дії військово-політичного керівництва РФ та її збройних сил у ході повномасштабного вторгнення геноцидом українського народу”, – йдеться у повідомленні.

Документ також визначає деколонізацію РФ необхідною передумовою для встановлення міцного миру.

Резолюція, зокрема, закликає 53 країни-учасниці ОБСЄ докладати зусиль для деокупації Криму та усіх окупованих територій України шляхом підтримки Формули миру та Кримської платформи, створити Спецтрибунал для притягнення до відповідальності РФ за злочини, скоєні в ході агресивної війни проти України, провести на міжнародному та національному рівнях розслідування масових звірств, вбивств, зґвалтувань армії РФ та інше.