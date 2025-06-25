ПАРЄ закликає до активізації обміну військовополоненими між Україною та Росією

Про це повідомила очільниця постійної делегації України в ПАРЄ та член Координаційного штабу Марія Мезенцева-Федоренко, інформує Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Парламентська Асамблея Ради Європи (ПАРЄ) закликала міжнародну спільноту активізувати підтримку переговорів між Україною та Росією для якнайшвидшого проведення обмінів військовополоненими. Цю резолюцію одностайно ухвалили 88 депутатів під час сесії ПАРЄ, що проходила у Страсбурзі.

Марія Мезенцева-Федоренко, голова постійної делегації України в ПАРЄ та член Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, підкреслила важливість міжнародної підтримки у цьому процесі.

У документі наголошується на необхідності створення міжнародного механізму обміну полоненими у форматі «всіх на всіх», за участі Міжнародного комітету Червоного Хреста та нейтральних країн. Звільнення всіх українських військовополонених і цивільних осіб має стати пріоритетом для всіх учасників переговорів.

ПАРЄ рішуче засудила ставлення Росії до українських бранців, вважаючи його воєнними злочинами та злочинами проти людяності. Згідно з резолюцією, 95% звільнених українських військовополонених зазнали тортур, сексуального насильства або нелюдського поводження.

Росія систематично порушує Третю Женевську конвенцію, відмовляючи полоненим у медичній допомозі, належному харчуванні, гігієні та зв’язку з родинами, а також блокує доступ міжнародних організацій до місць їх утримання.

“Ситуація з українськими військовополоненими є особливо драматичною: вони піддаються стратам без суду і слідства, широкомасштабним і систематичним катуванням та жорстокому поводженню, що прирівнюється до воєнних злочинів. Такий стан справ вимагає термінового втручання міжнародного співтовариства.” – Марія Мезенцева-Федоренко

У резолюції також зазначено, що Білорусь офіційно включена до списку країн, які утримують українських полонених. ПАРЄ закликає Росію створити спеціалізовані табори з належними умовами, медичним доглядом, харчуванням і правовою допомогою, а також заснувати Змішану медичну комісію для обстеження поранених і хворих, а також офіційне Бюро інформації про полонених.

Обміни полоненими за домовленостями у Стамбулі

2 червня під час переговорів у Стамбулі Україна та Росія досягли домовленості про обмін у форматі 1000 на 1000, а також додатково обміняти ще 200 на 200 військовополонених. Сторони також погодили репатріацію 6 000 тіл загиблих військових з кожної сторони.

7 червня Росія звинуватила Україну у перенесенні обміну на невизначений термін, проте Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими спростував ці заяви.

9 червня відбувся перший етап обміну, під час якого додому повернули військових віком до 25 років. Наступні етапи проходили 10, 12, 14, 19 та 20 червня, проте кількість повернутих не розголошується з міркувань безпеки.

11 червня відбулася репатріація 1 212 тіл полеглих українських військовослужбовців, у той час як Росія отримала 27 тіл. Загалом у межах домовленостей у Стамбулі повернули понад 6 тисяч тіл загиблих.

З 13 по 16 червня тривали подальші репатріаційні заходи, під час яких в Україну повернули понад 6 тисяч тіл загиблих громадян, серед яких є військовослужбовці.