У катастрофі літака American Airlines у Вашингтоні загинули троє громадян Росії. Про це заявила речниця МЗС РФ Марія Захарова, повідомляє Astra.

“Щодо ще однієї людини є розуміння, що російський паспорт міг бути. Ця інформація нині перевіряється”, – додала Захарова.

Російські ЗМІ повідомили, що на борту перебували тренери та колишні фігуристи Євгенія Шишкова і Вадим Наумов. Також загиблим виявився колишній фігурист Олександр Кірсанов – цю інформацію підтвердила його дружина.

Катастрофа сталася у ніч із 29 на 30 січня: літак із 64 людьми на борту впав у річку після зіткнення з військовим гелікоптером.

Президент США Дональд Трамп заявив, що в результаті аварії ніхто не вижив.