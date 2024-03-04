Cпікер Палати представників США Майк Джонсон провів низку приватних зустрічей із законодавцями щодо нового двопартійного пакету зовнішньої допомоги, включаючи Україні.

Чиновники також обговорювали й фінансування безпеки кордону з Мексикою.

Джонсон заявив, що законодавцям спершу потрібно завершити закон про державне фінансування, а потім думати про зовнішню допомогу.

Видання пише, що спікер Палати представників США зірвав двопартійний пакет допомоги Україні, який запропонував Сенат, і очікує нових пропозицій від Палати представників.

Він провів приватні зустрічі з республіканцями, які намагалися заручитися підтримкою нового двопартійного пакету зовнішньої допомоги, який включає і обмеження на кордоні США з Мексикою.

“Зараз голова Комітету у закордонних справах Палати представників Майкл Маккол відіграє провідну роль у спробах доопрацювати пропозицію і досягти консенсусу, щоб домогтися ухвалення рішення в залі до кінця березня або в квітні”, — йдеться у статті.

Процес обговорення та ухвалення державного фінансування можуть завершити до середини березня (фінансування держустанов закінчується 22 березня). Опісля прихильники плану серед республіканців вважають, що Джонсон дозволить винести законопроєкт про зовнішню допомогу на голосування.

Однак, зазначає CNN, проведення закону через Палату представників залишається надзвичайно складним завданням. Республіканці сильно розділені щодо України, ще й на них має вплив Дональд Трамп, який є прихильником Росії.

“Крім того, для ухвалення законопроєкту знадобиться широка підтримка демократів – а це надскладне завдання, враховуючи, що пакет включає нові прикордонні обмеження і допомогу Ізраїлю, що, ймовірно, може викликати спротив лівих сил”, — йдеться у тексті.

Маккол повідомив CNN, що група також розглядає інші зміни до законопроєкту, включаючи арешт заморожених російських активів у США і передачу їх Україні. Він також сказав, що члени групи розглядають можливість перетворення частини допомоги на американський кредит. Цю ідею висунув Дональд Трамп.