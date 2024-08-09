США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на суму 125 мільйонів доларів.

Про це йдеться на сайті Пентагону.

Міністерство оборони США оголосило про нову допомогу Україні в галузі безпеки, що є шістдесят третім траншем з початку програми в серпні 2021 року.

Цей пакет, вартістю 125 мільйонів доларів, включає можливості протиповітряної оборони, радари для виявлення ворожої артилерії та протитанкову зброю, що допоможе Україні задовольнити її критичні потреби в обороні.

Оголошення містить перелік військових можливостей, які включають: ракети Stinger, боєприпаси для HIMARS, артилерійські боєприпаси (155-мм та 105-мм), багатомісійні радари, керовані ракети TOW, протиброньові системи Javelin та AT-4, колісні транспортні засоби HMMWV, амуніцію для стрілецької зброї, обладнання для знищення, захист критичної інфраструктури, а також запасні частини, допоміжне обладнання, навчання та транспортування.