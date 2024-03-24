Як пише видання The Hill, про це повідомив конгресмен-республіканець Майкл МакКол.
“Він (Джонсон— ред.) зобов’язався поставити його на голосування після Великодня, і ми працюємо над цим законопроектом”, — сказав МакКол.
Аналізуючи заяви Майкла МакКола, скоріш за все, Джонсон дав обіцянку поставити на голосування саме законопроєкт, що був розроблений республіканціями з Палати представників, а не сенатський, чого вимагає Білий дім та прихильники України у Конгресі.
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