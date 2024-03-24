Спікер Палати представників Майк Джонсон сказав, що питання фінансування України буде поставлене на голосування «після Великодня». Зважаючи на те, що Великдень у США святкуватиметься 31 березня, а також у Палаті Представників буде двотижнева перерва, то голосування відбудеться не раніше 9 квітня.

Як пише видання The Hill, про це повідомив конгресмен-республіканець Майкл МакКол.

“Він (Джонсон— ред.) зобов’язався поставити його на голосування після Великодня, і ми працюємо над цим законопроектом”, — сказав МакКол.

Аналізуючи заяви Майкла МакКола, скоріш за все, Джонсон дав обіцянку поставити на голосування саме законопроєкт, що був розроблений республіканціями з Палати представників, а не сенатський, чого вимагає Білий дім та прихильники України у Конгресі.