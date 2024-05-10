Після наступальних дій армії РФ на кордоні з Харківською областю президент Володимир Зеленський оголосив, що Україна перекине додаткові сили на Харківські напрямки.

Про це Зеленський сказав у вечірньому зверненні.

“Головне – Харківщина. Російські війська сьогодні спробували розширити операції проти України. Ми розуміємо обсяг сил окупанта, бачимо його задум. Наші воїни, наша артилерія, наші дрони дають відповідь окупанту. Я вдячний кожному нашому солдату, кожному сержанту, кожному офіцеру, які саме так захищають наші позиції, як потрібно. Додаємо наших сил на Харківські напрямки. І по лінії нашого державного кордону, і по всій лінії фронту будемо незмінно знищувати окупанта саме так, щоб зірвати будь-які російські наступальні наміри”, — запевнив президент.

Він додав, що вранці, і ввечері заслухав доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

Також, за словами українського лідера, він постійно на звʼязку і з міністром оборони:

“Все необхідне для захисту наших позицій забезпечуємо”.

Зеленський сказав, що важливо, аби партнери підтримували українські збройні сили і “українську стійкість” вчасним постачанням:

“Пакет, який дійсно допомагає, – це привезена в Україну зброя, а не лише оголошення пакету. Я дякую кожному лідеру, який сприймає ситуацію саме так”.