Пакистан протестує проти авіаударів США по Ірану та підтримує дипломатію

Про це пише Reuters.

22 червня Пакистан висловив рішучий протест проти авіаударів США по ядерних об’єктах Ірану. Це сталося всього через день після того, як Ісламабад оголосив про намір висунути президента Дональда Трампа на Нобелівську премію миру. Влада Пакистану підкреслила, що дії Трампа порушують міжнародне право, і що “дипломатія є єдиним шляхом для вирішення іранської кризи”.

“Безпрецедентна ескалація напруженості та насильства через триваючу агресію проти Ірану викликає глибоке занепокоєння. Будь-яка подальша ескалація напруженості матиме серйозні руйнівні наслідки для регіону та за його межами.” – Міністерство закордонних справ Пакистану

У той же день прем’єр-міністр Пакистану Шехбаз Шаріф провів телефонну розмову з іранським лідером Масудом Пезешкіаном, під час якої висловив засудження нападів США. У Карачі, найбільшому місті Пакистану, тисячі людей вийшли на вулиці, протестуючи проти атак США та Ізраїлю на Іран.

Учасники протесту, серед яких були мусульмани-шиїти, несли плакати з зображеннями прапорів Ізраїлю та США, закликаючи до акцій “геть Ізраїль” після ізраїльських ударів по Ірану. Мітингарі також розмістили великі прапори США та Ізраїлю на дорозі, вигукуючи гасла проти цих країн та Індії.

Нещодавно уряд Пакистану оголосив про намір висунути Дональда Трампа на Нобелівську премію миру у 2026 році за його “рішуче дипломатичне втручання” під час конфлікту між Індією та Пакистаном.

Атака США на ядерні об’єкти в Ірані

В ніч на 22 червня американські військові завдали удару по трьом ядерним об’єктам в Ірані, розташованим у Фордо, Натанзі та Ісфахані. Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції було усунення ядерної загрози з боку Ірану, стверджуючи, що атаковані об’єкти “були повністю знищені”. Він також попередив, що у разі відмови Тегерана від миру, майбутні удари можуть бути “набагато масштабнішими”.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу висловив подяку Трампу за ці удари. Водночас Іран запевнив, що суттєвих пошкоджень на об’єктах не сталося, оскільки матеріали були евакуйовані заздалегідь. Міністерство закордонних справ Ірану назвало атаки США порушенням Статуту ООН та Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, заявивши про право на самооборону та можливість відповіді на агресію.

Об’єкти у Фордо, Натанзі та Ісфахані вже були під прицілом Ізраїлю з моменту початку атак на Іран 13 червня 2025 року.