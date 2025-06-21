Пакистан висунув Дональда Трампа на Нобелівську премію миру 2026

Відповідну заяву розмістили на сторінці уряду Пакистану на платформі Х (раніше Twitter)

Уряд Пакистану офіційно висунув Дональда Трампа, президента США, на Нобелівську премію миру 2026 року. Це стало відомо через публікацію на офіційній сторінці уряду Пакистану в соціальній мережі Х (колишній Twitter).

Ісламабад підкреслив “рішуче дипломатичне втручання” Трампа та його “вирішальне лідерство” під час нещодавнього загострення конфлікту між Індією та Пакистаном. У заяві уряду зазначається, що Індія порушила суверенітет Пакистану, що призвело до загибелі мирних жителів, серед яких були жінки, діти та літні люди.

У відповідь на ці події Пакистан провів військову операцію під назвою Bunyanum Marsoos, яку охарактеризували як “виважену й точкову”. Уряд наголосив, що в момент, коли ситуація могла перерости у війну між ядерними державами, Трамп проявив “стратегічне передбачення” та “приклад справжнього державництва”. Завдяки його активній дипломатії вдалося досягти припинення вогню між Ісламабадом і Нью-Делі, що, за оцінкою пакистанської сторони, допомогло уникнути масштабного збройного конфлікту з катастрофічними наслідками.

Також у заяві підкреслюється “щира готовність” Трампа сприяти врегулюванню давнього конфлікту щодо Джамму і Кашміру. В Ісламабаді вважають, що дипломатичні зусилля Трампа під час загострення у 2025 році демонструють його підхід до миротворчості та надію на подальший внесок США у стабільність у Південній Азії, на Близькому Сході, зокрема в Газі, а також у контексті зростання напруженості з Іраном.

18 червня прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді зустрівся з Трампом у Білому домі і заявив, що рішення про припинення військових дій у травні ухвалили без посередництва США, спростувавши таким чином заяви американського лідера про його роль посередника.

20 червня Дональд Трамп назвав себе головним ініціатором мирної угоди між Демократичною Республікою Конго та Руандою, яка має бути підписана у Вашингтоні наступного тижня. Він також зазначив, що, незважаючи на свій внесок у світовий мир, досі не отримав Нобелівську премію миру.

Напруженість між Індією та Пакистаном

Конфлікт між Індією та Пакистаном загострився після того, як 22 квітня 2025 року в контрольованому Індією Кашмірі, поблизу Пахалгама, озброєні особи вбили щонайменше 26 туристів, більшість з яких були індійцями. Відповідальність за напад взяло на себе угруповання The Resistance Front (TRF), яке звинуватило Індію у демографічних змінах у регіоні.

Пакистан засудив напад і заперечив свою причетність. У відповідь Індія вжила низку заходів: прем’єр Нарендра Моді скликав Радбез, припинив видачу віз пакистанцям, закрив перехід Аттарі-Вагах і призупинив дію Індуської водної угоди. 24 квітня Індія перекрила воду річки Інд, що тече до Пакистану, що в Ісламабаді назвали “актом війни”.

30 квітня Пакистан заявив про підготовку Індією нападу, закрив повітряний простір для індійських авіакомпаній, припинив торгівлю та відкликав дипломатів. 6 травня в Пакистані та Кашмірі пролунали вибухи, після чого Індія розпочала операцію “Сіндур” проти “терористичної інфраструктури”. Пакистан назвав це “актом війни” і заявив про право на відповідь.

10 травня Дональд Трамп оголосив про домовленість між Індією та Пакистаном про припинення вогню, хоча вибухи з обох сторін продовжувалися.

Кашмір залишається територією з невизначеним статусом, розділеною між Індією, Пакистаном та Китаєм, і з 1947 року є предметом тривалого конфлікту між Індією та Пакистаном.