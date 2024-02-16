Палата представників Конгресу США 15 лютого пішла на канікули, які триватимуть до 28 лютого. Спікер Майк Джонсон не виніс на голосування законопроєкт про допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню, пославшись на «інші пріоритети». На цей крок відреагували у Білому домі.

Зазначається, що згідно з календарем засідань Палати представників Конгресу, після 15 лютого і до кінця місяця не заплановано жодних слухань. Таким чином, цей орган не зможе проголосувати за законопроєкт про надання допомоги Україні, Ізраїлю та союзникам США в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні на загальну суму 95,3 млрд доларів, з яких Україні передбачалося передати 60,1 млрд.

Як зазначив спікер Палати Майк Джонсон, члени Палати наразі «мають інші пріоритети, наприклад, завершення роботи над бюджетом США». Тому він відпустив Палату на канікули, не виносячи на голосування ухвалений Сенатом 13 лютого пакет допомоги іншим країнам.

Як пише видання, представник Білого дому Ендрю Бейтс заявив журналістам, що Джонсон завдає шкоди національній безпеці США і такий крок лише посилить проблеми.

«Америка програє кожного дня, коли спікер Джонсон погіршує нашу національну безпеку. І щоразу, коли він відкладає чисте голосування, авторитет республіканців у Конгресі серед американського народу падає», – наголосив він.

Також Бейтс зазначив, що «Джонсон продовжує зміцнювати криваві військові зусилля Росії та іранський режим на шкоду американській національній безпеці, робочим місцям у США та нашим найближчим альянсам».

Крім того, цю ситуацію прокоментував і президент США Джо Байден: