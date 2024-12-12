Палата представників США підтримала законопроєкт про фінансування національної оборони (NDAA) на наступний рік, у якому відсутнє положення щодо продовження лендлізу для України. Законопроєкт здобув підтримку 281 конгресмена, тоді як 140 законодавців проголосували проти. Серед тих, хто не підтримав рішення, були 16 республіканців та 124 демократи.

Про це заявила посолка України в США Оксана Маркарова.

Посолка пояснила, що раніше у версії документа, яку затвердив Сенат, передбачалося продовження лендлізу для підтримки української демократії. Однак це положення не увійшло до остаточної версії законопроєкту, ухваленої Палатою представників.

“У цьому році законопроєкт NDAA, затверджений Сенатом, містив положення щодо продовження терміну дії Закону про ленд-ліз для захисту демократії в Україні, і посольство України в США активно адвокатувало його, однак законопроєкт, затверджений Палатою представників, не містив такого положення. У консолідованому тексті законопроєкту відповідне положення не включено. Посольство продовжує вести активну роботу зі збереження цього механізму, який, зокрема передбачається у двопартійному та двопалатному законопроєкті Stand with Ukraine Act”, – наголосила Маркарова.

Окрім лендлізу, у законопроєкті є низка положень, пов’язаних із підтримкою України. Зокрема, за статтею 1303 передбачено заборону на використання коштів для дій, які можуть призвести до визнання суверенітету Росії над тимчасово окупованими територіями України.

Також статтею 1534 міністру оборони США доручено розглянути можливість створення спеціалізованого центру, який займатиметься підтримкою розробки систем озброєння із використанням штучного інтелекту. Цей центр має сприяти співпраці Пентагону з іншими країнами, зокрема з Україною.

У статті 6411 передбачено подання доповіді комітетам Конгресу щодо фінансування Росією актів міжнародного тероризму. Документ має бути загальнодоступним, але може включати секретні додатки.

Очікується, що наступного тижня законопроєкт буде розглянутий у Сенаті США. Якщо він отримає схвалення, документ стане ключовим у фінансуванні оборонних програм країни на 2025 рік.