Палата представників Конгресу США у четвер підтримала законопроєкт, що передбачає запровадження санкцій проти посадовців Міжнародного кримінального суду (МКС). Це стало реакцією на видачу судом ордеру на арешт прем’єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу.

Про це повідомляє CNN.

“Законопроєкт передбачає найсуворіше засудження ордерів проти ізраїльських посадовців”, – йдеться у повідомленні.

Законодавча ініціатива включає заборону на проведення фінансових операцій із майном у США та анулювання віз для осіб, пов’язаних із спробами розслідування, арешту чи переслідування представників США та їхніх союзників.

МКС, розташований у Гаазі (Нідерланди), створений у 2002 році для притягнення до відповідальності за злочини геноциду, злочини проти людяності та воєнні злочини. Однак суд не має власного механізму примусу й залежить від підтримки держав-членів для виконання своїх рішень.

Уряд Ізраїлю, як і Сполучені Штати, не входить до складу МКС, заперечуючи юрисдикцію суду над своїми діями у збройних конфліктах. Прем’єр-міністр Ізраїлю назвав ордери на арешт “абсурдними та антисемітськими”.

Минулого року МКС видав ордери на арешт Нетаньягу, колишнього міністра оборони Ізраїлю Йоава Галанта та одного з лідерів ХАМАС, звинувачуючи їх у воєнних злочинах, пов’язаних із нападом ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня 2023 року.

У Конгресі законопроєкт раніше не отримав голосування в Сенаті, але зараз, після переходу його контролю до Республіканської партії, шанси на підтримку документа зросли.