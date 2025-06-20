Активісти пошкодили літаки RAF на авіабазі Бріз-Нортон

Міністерство оборони засудило інцидент як акт вандалізму, заявивши, що військові операції Виконання польотів не зазнали впливу, пише The Guardian.

У ніч на 20 червня двоє активістів з організації “Palestine Action” здійснили вторгнення на авіабазу Королівських ВПС Бріз-Нортон, що на Кіпрі, де пошкодили два літаки-заправники Airbus A330 MRTT Voyager.

На своєму сайті активісти повідомили, що вони розпорошили червону фарбу на турбінні двигуни, символізуючи “палестинську кров”, використовуючи модифіковані вогнегасники, а також завдали шкоди літакам за допомогою ломів. На злітній смузі вони залишили прапор Палестини. Після вчинення акції їм вдалося безперешкодно покинути базу, і жоден з них не був затриманий.

Міністерство оборони Великої Британії засудило цей інцидент, назвавши його актом вандалізму, і запевнило, що військові операції та польоти не зазнали жодних змін, про що повідомляє The Guardian. Водночас було ініційовано повну перевірку безпеки на базі.

Прем’єр-міністр Кір Стармер охарактеризував подію як “ганебну” і підкреслив, що діяльність Збройних сил триває без збоїв.

Пропалестинські активісти стверджують, що ці літаки сприяють ізраїльській армії у “вчиненні геноциду в Газі” та атаках на хуситів у Ємені. Проте, за інформацією джерел The Guardian, Велика Британія не забезпечує заправку паливом для підтримки військових операцій Ізраїлю.

Відомо, що у квітні 2025 року літаки RAF Voyager використовувалися для підтримки винищувачів Typhoon, які бомбардували повстанців-хуситів поблизу Сани в Ємені. Лондон стверджує, що єменські хусити мають підтримку з боку Ірану та ХАМАС, хоча напад був відповіддю на атаки угруповання на торговельні судна в Червоному морі.