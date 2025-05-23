Паліндром випустив альбом з поезіями Максима Кривцова

Як повідомляє Суспільне.

Репер Паліндром презентував свій новий альбом під назвою “Машина для трансляції снів”, що став уже четвертою платівкою в його кар’єрі. Альбом, який вийшов 23 травня, містить 12 треків, серед яких особливе місце займає пісня, написана на основі віршів Максима Кривцова.

У новій платівці можна знайти як вже відомі композиції, такі як “Холодна кров” у співпраці з Христиною Соловій та “Ха-ха” з Курганом, так і сім нових треків, включаючи оновлену версію пісні “Сансет”. Особливою є пісня “На дорогах”, яка була створена на основі поезії Максима Кривцова.

Паліндром, справжнє ім’я якого Степан Бурбан, розпочав свою кар’єру в 2010 році, заснувавши гурт Глава 94, а згодом перейшов до сольної діяльності. Музикант зізнається, що в дитинстві мріяв про пристрій, який би дозволив йому транслювати сни, адже часто відчував ностальгію після пробудження, коли реальність здавалася менш цікавою.

«Я хотів створити Машину для трансляції снів, щоб мати можливість переглядати свої сни на телевізорі, як з відеомагнітофона. Хоча пройшло багато часу, я все ще прагну винайти цю машину», – поділився артист.

Максим Кривцов, поет, воїн і фотограф, активно брав участь у Революції Гідності та добровільно пішов на фронт у 2014 році. Після демобілізації він працював у Центрі реадаптації учасників АТО та ООС “ЯРМІЗ” і в благодійній організації Veteran Hub. На жаль, він загинув 7 січня 2024 року на Харківщині, служачи кулеметником у ССО.

У грудні 2023 року вийшла перша поетична збірка Максима Кривцова “Вірші з бійниці”, яка отримала визнання як одна з найкращих українських книжок року за версією українського PEN. На фронті він також працював над романом, який залишився незавершеним. У лютому 2024 року Кривцов посмертно став лауреатом літературної премії імені Уласа Самчука.

Це не перший випадок, коли поезії Максима Кривцова стають основою для музичних творів. Його вірші були використані в піснях таких виконавців, як гурт Yurcash, Vivienne Mort та гурт adm:t, що свідчить про його вплив на сучасну українську музику.