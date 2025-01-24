Підготовка стимулів і гарантій для залучення 18-25-річних громадян до служби в армії перебуває на фінальній стадії.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента полковник Павло Паліса в інтерв’ю для АР.

Паліса охарактеризував ініціативу як “чесний контракт”, що передбачає фінансові стимули, гарантії навчання та створення механізмів для покращення комунікації між військовослужбовцями та їхніми командирами.

За його словами, ініціатива орієнтована на молодь, яка наразі звільнена від мобілізації, а також на українців, що мають право на відстрочку.

“Щоб убезпечити командира підрозділу та військовослужбовця-контрактника, встановити між ними відкриті та професійні стосунки та встановити чіткі межі, зрозумілі обом. На мою думку, це необхідно для ефективного діалогу“, — пояснив Паліса.

Він також зазначив, що це може бути відповіддю на заклики міжнародних партнерів, зокрема адміністрацій США, щодо необхідності збільшення чисельності української армії, зокрема шляхом зниження мобілізаційного віку.

Заступник керівника ОП зазначив, що зараз важливо розпочати відкритий діалог із суспільством, адже, за його словами, захист держави — це не лише обов’язок Збройних Сил, а й кожного громадянина України.

Також Паліса розповів, що Офіс президента разом із Кабміном та Міністерством оборони перевіряє причини недостатньої ефективності мобілізації.

“Ми дійсно маємо величезний мобілізаційний ресурс. На мою думку, зараз це більше, ніж те, що нам зараз потрібно для вирішення тих чи інших завдань на передовій. Механізм, який ми зараз маємо, не дозволяє нам бути настільки ефективними, наскільки ми могли б”, – заявив Паліса.

Він також наголосив на необхідності реформ у структурі армії для покращення координації та ефективності, а також адаптації до потреб сучасної війни.

“Нам потрібно адаптувати структуру до логіки сучасної війни, що дозволить нам бути більш ефективними та не дасть нам повторювати ті самі помилки. Це те, що потрібно зробити. Іншого шляху немає”, — додав Паліса.

Він зауважив, що планує повернутися до війська після завершення своєї місії в Офісі президента.