Про це пише ВВС.
17 серпня з’явилося відео, на якому видно, що пам’ятник Володимиру Леніну в Суджі, хоча і пошкоджений, все ще на місці. Член Комітету Верховної Ради Федір Веніславський зазначив, що знесення пам’ятника українцями було б незаконним і порушувало б міжнародне гуманітарне право.
«Я думаю, після створення військової комендатури комендант і його підлеглі будуть стежити за тим, щоб пам’ятники культури будь-які, як би вони нам подобалися чи не подобалися, не зносилися, не порушувалися норми гуманітарного права», — наголосив парламентар.
Спочатку в мережі та ЗМІ поширили інформацію про його знесення, зокрема від Мінкульту, але це повідомлення було згодом видалено.
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