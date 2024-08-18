Пам'ятник Володимиру Леніну в Суджі Курської області РФ залишається на місці, незважаючи на поширення в мережі чуток про його знесення.

Про це пише ВВС.

17 серпня з’явилося відео, на якому видно, що пам’ятник Володимиру Леніну в Суджі, хоча і пошкоджений, все ще на місці. Член Комітету Верховної Ради Федір Веніславський зазначив, що знесення пам’ятника українцями було б незаконним і порушувало б міжнародне гуманітарне право.

«Я думаю, після створення військової комендатури комендант і його підлеглі будуть стежити за тим, щоб пам’ятники культури будь-які, як би вони нам подобалися чи не подобалися, не зносилися, не порушувалися норми гуманітарного права», — наголосив парламентар.

Спочатку в мережі та ЗМІ поширили інформацію про його знесення, зокрема від Мінкульту, але це повідомлення було згодом видалено.