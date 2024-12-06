Про це повідомляє Pantone.
“Підкреслюючи наше прагнення до щоденних задоволень, PANTONE 17-1230 Mocha Mousse передає відчуття продуманої насолоди. Вишуканий і насичений, але водночас класичний і невибагливий, цей колір розширює наше сприйняття коричневих відтінків — від простоти і заземленості до амбіційності та розкоші”, – заявила Леатріс Айземан, виконавча директорка Pantone Color Institute.
Mocha Mousse був обраний, оскільки він втілює сучасну потребу у спокої та єднанні. Цей теплий тон асоціюється з природою, стабільністю та водночас із витонченістю, яка резонує з ідеями про «розкіш у повсякденному житті».
Pantone Color of the Year залишається унікальною подією для дизайнерів, митців і всіх, хто захоплюється кольором. У 2025 році вибір відтінку Mocha Mousse демонструє як прагнення до простих радощів, так і бажання підкреслити естетику у повсякденному середовищі.
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