Pantone Color Institute представив Колір року 2025 - PANTONE 17-1230 Mocha Mousse. Цей глибокий і багатий відтінок коричневого символізує прагнення до комфорту, зв’язку та гармонії, відображаючи сучасний настрій людства.

Про це повідомляє Pantone.

“Підкреслюючи наше прагнення до щоденних задоволень, PANTONE 17-1230 Mocha Mousse передає відчуття продуманої насолоди. Вишуканий і насичений, але водночас класичний і невибагливий, цей колір розширює наше сприйняття коричневих відтінків — від простоти і заземленості до амбіційності та розкоші”, – заявила Леатріс Айземан, виконавча директорка Pantone Color Institute.

Mocha Mousse був обраний, оскільки він втілює сучасну потребу у спокої та єднанні. Цей теплий тон асоціюється з природою, стабільністю та водночас із витонченістю, яка резонує з ідеями про «розкіш у повсякденному житті».

Pantone Color of the Year залишається унікальною подією для дизайнерів, митців і всіх, хто захоплюється кольором. У 2025 році вибір відтінку Mocha Mousse демонструє як прагнення до простих радощів, так і бажання підкреслити естетику у повсякденному середовищі.