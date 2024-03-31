Про це повідомляє офіційне видання Святого Престолу Vatican News.

Звертаючись до “міста та світу”, Святіший Отець згадав про війни в різних частинах світу.

Заклик до обміну полоненими люди на площі Святого Петра у Ватикані привітали гучними оплесками.

“Мої думки передусім линуть до жертв численних конфліктів, що тривають у світі, починаючи від війни в Ізраїлі та Палестині, а також в Україні. Нехай же Воскреслий Христос відкриє дорогу миру для стражденного населення цих регіонів. Закликаючи до пошани принципів міжнародного права, висловлюю побажання про загальний обмін усіма полоненими між Росією та Україною: всіх на всіх!” – наголосив понтифік.