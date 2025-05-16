Папа Римський Лев XIV висловив бажання провести мирні переговори між Україною та Росією у Ватикані, після того як нещодавній саміт у Стамбулі не зміг зібрати лідерів обох країн – Володимира Зеленського та Володимира Путіна. Про це повідомив кардинал П’єтро Паролін, головний дипломат Святого Престолу.

Кардинал охарактеризував результати переговорів у Туреччині як “трагічні”, оскільки Путін не з’явився на зустріч, яку сам ініціював. “Це дійсно сумно, адже ми сподівалися на поступовий процес, який призведе до мирного вирішення конфлікту. Натомість ми знову опинилися на початку”, – зазначив Паролін, підкреслюючи складність ситуації.

Він також додав, що Папа Лев XIV має намір надати Ватикан як платформу для зустрічі обох сторін, щоб покласти край війні, яка триває вже понад три роки. “Папа планує організувати пряму зустріч між сторонами у Ватикані”, – підкреслив кардинал.

14 травня, під час звернення до східних католиків у Ватикані з нагоди Ювілею Східних Церков, Папа Лев XIV запропонував своє посередництво для країн, які переживають конфлікти.

Нещодавно обраний Папа Лев XIV став 267-м Папою Римським, отримавши підтримку 133 кардиналів-виборців. 69-річний американець Роберт Френсіс Прево обрав ім’я Лев XIV. Офіційно він вступить на посаду 18 травня.

Лев XIV народився у 1955 році в Чикаго, США, здобувши богословську освіту та ліценціат з канонічного права в Римі. За інформацією CNN, він провів значну частину своєї кар’єри як місіонер у Південній Америці, зокрема десять років у Перу, а з 2014 по 2023 роки обіймав посаду єпископа у Чіклайо.

У своєму першому недільному зверненні після обрання Папа закликав світові держави до завершення війн і активних зусиль для досягнення “справжнього й тривалого миру”. Він згадав про війну в Україні, підкресливши важливість переговорів для досягнення “справедливого й довготривалого миру”.