Папі Римському Леву XIV були передані списки українських військовополонених, які наразі утримуються в російському полоні. Цю інформацію оприлюднив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Списки були передані представницею родин військовополонених під час зустрічі Папи з представниками Східних Католицьких Церков. Найчисельнішою була делегація вірян на чолі з блаженнішим Святославом, головою Української Греко-Католицької Церкви.

Митрополит Святослав привітав Папу з обранням, а Лев XIV у відповідь висловив свою підтримку Україні. “Моє серце з мученицьким і улюбленим народом України. Давайте зробимо все можливе для досягнення справжнього миру – справедливого і тривалого! Нехай всі полонені будуть звільнені, а діти повернуться до своїх родин”, – зазначив Папа Римський.

Деталі про нового Папу Лева XIV

8 травня 2025 року 267-м Папою Римським було обрано 69-річного американця Роберта Френсіса Прево, який обрав ім’я Лев XIV. Офіційно він вступить на посаду 18 травня.

Новообраний Папа народився в Чикаго, США, у 1955 році. Він здобув богословську освіту та ліценціат з канонічного права в Римі. Як повідомляє CNN, Лев XIV провів значну частину своєї кар’єри як місіонер у Південній Америці, зокрема десять років у Перу, а з 2014 по 2023 рік обіймав посаду єпископа в Чіклайо.

У своєму першому недільному зверненні після обрання Папа закликав світові держави покласти край війнам і докласти зусиль для досягнення “справжнього й тривалого миру”. Він також згадав про війну в Україні, закликаючи до перемовин для досягнення “справедливого й довготривалого миру”.