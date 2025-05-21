Папа Римський Лев XIV здійснив важливу кадрову зміну, призначивши кардинала Балдассаре Рейну новим канцлером Папського богословського інституту наук про шлюб і сім’ю ім. Іоана Павла II, замінивши архиєпископа Вінченцо Палья. Це рішення стало першим кроком нового понтифіка, який прагне повернути Церкву до традиційних цінностей, що викликало обговорення серед експертів.

Інститут, що має кампус у Вашингтоні на базі Католицького університету Америки, також має головний кампус у Римі. Архієпископ Палья, який обіймав цю посаду, провів значні зміни в навчальній програмі, яку він охарактеризував як “нове пасторальне богослов’я”, що викликало критику з боку консервативних кіл.

Згідно з інформацією, Папа Лев XIV, усунувши Палья з Інституту, демонструє намір повернутися до менш поляризуючого підходу в церковних справах. Хоча архієпископ залишається президентом Папської академії життя, його відставка з Інституту свідчить про зміни в керівництві.

Призначення кардинала Рейни відновлює традицію, яка існувала до 2016 року, коли канцлер Інституту також виконував обов’язки кардинала-вікарія Риму. Хоча канцлер не займається щоденними справами, його вплив на церковні рішення залишається значним.

Серед обов’язків нового канцлера – призначення керівництва Інституту та визначення професорів, які отримають канонічні ліцензії на викладання. Кардинал Палья, призначений Папою Франциском, зазнав критики за перегляд навчальної програми, яка, на думку деяких, більше спиралася на соціологію, ніж на моральне богослов’я.

Крім того, його рішення призначити осіб, які висловлювали суперечливі думки, такі як преподобний Мауріціо Кьоді, викликали обурення. Палья також публічно підтримував правові рамки для допомоги в самогубстві та називав італійський закон про аборти “стовпом” національного життя, що викликало ще більше запитань щодо його підходу до моральних питань.

На відміну від цього, кардинал Рейна, незважаючи на швидкий кар’єрний ріст у Римській курії, зберігає скромний статус. У рідкісному інтерв’ю він підкреслив, що Церква повинна залишатися вірною своїм принципам, а не пристосовуватися до сучасності, закликаючи до дотримання логіки Євангелія.