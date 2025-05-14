14 травня Папа Римський Лев XIV висловив готовність стати посередником у конфліктах, що тривають у світі. Цю заяву він зробив під час свого звернення до східних католиків у Ватикані, приуроченого до Ювілею Східних Церков.

У своїй промові понтифік згадав про повномасштабну війну Росії проти України, а також про інші конфлікти, що відбуваються в Сирії, Лівані, на Близькому Сході, Тиграї, Ефіопії та на Кавказі. Лев XIV висловив своє глибоке співчуття з приводу насильства, яке триває, і закликав усіх до зусиль для досягнення миру.

«Святий Престол готовий надати платформу для зустрічі ворогів, щоб вони могли поглянути один одному в очі, повертаючи народам надію та гідність, на які вони заслуговують. Народи прагнуть миру, і я, поклавши руку на серце, звертаюся до лідерів: давайте зустрінемося, ведімо діалог і переговори. Війна ніколи не є неминучою. Зброя повинна замовкнути, адже вона не вирішує проблем, а лише погіршує їх», – підкреслив Папа.

Лев XIV, новообраний Папа, був обраний 8 травня 133 кардиналами-виборцями. Він став 267-м Папою Римським і офіційно вступить на посаду 18 травня. Народився у 1955 році в Чикаго, США, де здобув богословську освіту та ліценціат з канонічного права в Римі.

Протягом значної частини своєї кар’єри Лев XIV працював місіонером у Південній Америці, зокрема десять років у Перу, а з 2014 по 2023 роки обіймав посаду єпископа в Чіклайо (Перу).

У своєму першому недільному зверненні після обрання Папа закликав світові держави покласти край війнам і докласти зусиль для встановлення справжнього та тривалого миру. Особливо він акцентував на важливості переговорів для досягнення справедливого і довготривалого миру в Україні.