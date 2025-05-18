Папа Римський Лев XIV, новообраний глава Римо-католицької церкви, зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським у неділю, відразу після своєї інтронізаційної меси. Цю інформацію підтвердив речник президента Сергій Никифоров.

Ця зустріч стане першою особистою бесідою понтифіка з іноземним лідером після його обрання. Раніше, 12 травня, Папа Лев провів телефонну розмову з Зеленським, що стало його першим контактом з главою іншої держави.

Після недільної меси Папа Лев згадав про Україну, охарактеризувавши її як “мученицьку” країну, та закликав до “справедливого і тривалого миру”.

Він зазначив: “Нова ворожість забрала життя багатьох молодих людей в Україні. Ми сподіваємося на мирні переговори, які приведуть до довготривалого та справедливого миру”.

18 травня у Ватикані відбулася церемонія інтронізації Папи Лева XIV, який офіційно став новим главою Римо-католицької церкви.

Деталі про нового Папу Лева XIV

Конклав, що обирав наступника Папи Франциска, розпочався 7 травня. 133 кардинали-виборці зібралися для молитви та склали обітницю таємниці, після чого двері конклаву були зачинені. Вночі з димаря Сикстинської капели піднявся чорний дим, що свідчило про відсутність згоди щодо вибору.

8 травня кардинали продовжили голосування, але знову з’явився чорний дим. Після третього раунду голосування з’явився білий дим, що символізував обрання нового Папи.

Того ж дня кардинали обрали 69-річного американця Роберта Френсіса Прево, який взяв ім’я Лев XIV, ставши 267-м Папою Римським.

Після обрання Папа Лев XIV звернувся до натовпу на площі Святого Петра, вшановуючи пам’ять свого попередника Франциска та закликаючи людей пам’ятати його спадщину.

Новообраний Папа народився 1955 року в Чикаго, США. Він здобув богословську освіту та ліценціат з канонічного права в Римі. Лев XIV провів значну частину своєї кар’єри як місіонер у Південній Америці, зокрема десять років у Перу, а з 2014 по 2023 роки обіймав посаду єпископа в Чіклайо.

У вересні 2023 року Папа Франциск підвищив його до сану кардинала. Очікується, що Лев XIV продовжить реформи, розпочаті його попередником.