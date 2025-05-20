Папа Римський висловив готовність прийняти новий раунд мирних переговорів у Ватикані, що стало результатом телефонної розмови з прем’єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні. Цю інформацію підтвердив італійський уряд.

Під час бесіди Мелоні обговорила з Папою можливі кроки для досягнення справедливого та тривалого миру в Україні. Папа Лев XIV підтвердив готовність Ватикану стати майданчиком для проведення переговорів.

Ця розмова відбулася після того, як Мелоні спілкувалася з Президентом Трампом та іншими європейськими лідерами, які закликали підтвердити готовність Святого Престолу до організації мирних переговорів.

16 травня Папа Римський запропонував Ватикан як місце для мирних переговорів між Україною та Росією, оскільки попередній саміт у Стамбулі не зміг зібрати Володимира Зеленського та Володимира Путіна разом.

19 травня, після розмови з Путіним, Трамп опублікував пост у своїй соцмережі TruthSocial, в якому зазначив, що переговори з російським лідером пройшли успішно, і Україна та Росія незабаром розпочнуть обговорення припинення війни.

Того ж дня президент Володимир Зеленський повідомив, що наступні переговори можуть відбутися в Туреччині, Ватикані або Швейцарії. Він також підкреслив, що Україна не планує виводити свої війська з територій на вимогу Росії, а також передала Папі Римському список з 400 українських дітей, які були викрадені Росією.