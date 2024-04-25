Папа Римський висловив переконання, що мир, досягнутий через переговори, є кращим варіантом, ніж безкінечна війна, особливо в контексті конфліктів в Україні та Секторі Гази.

Про це Папа Римський Франциск сказав у своєму інтерв’ю для CBS News.

“Будь ласка. Країни, які перебувають у стані війни, всі вони, припиніть війну. Шукайте переговори. Шукайте мир”, — сказав він.

Папа Римський також висловив своє занепокоєння щодо дітей, які страждають від війни, особливо в Україні, підкресливши трагічні наслідки російського вторгнення для їхнього благополуччя та психічного стану.

“Ці діти не знають, як посміхатися. Я кажу їм щось, але вони забувають, як посміхатися. А це дуже важко, коли дитина забуває посміхатися. Це справді дуже серйозно. Дуже серйозно”, — сказав Папа Римський.