Про це повідомляє Vatican News.
“Вони брати, двоюрідні брати. Нехай вони порозуміються! Війна – це завжди поразка. Мир усьому світу!” — сказав він.
За інформацією видання, Папа Римський так висловився під час своїх молитов до Пресвятої Богородиці, просячи “довгоочікуваний мир для українського та російського народів”.
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