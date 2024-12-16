Папа Римський Франциск у своїй недільній промові на французькому острові Корсика закликав українців та росіян до порозуміння, назвавши їх "двоюрідними братами".

Про це повідомляє Vatican News.

“Вони брати, двоюрідні брати. Нехай вони порозуміються! Війна – це завжди поразка. Мир усьому світу!” — сказав він.

За інформацією видання, Папа Римський так висловився під час своїх молитов до Пресвятої Богородиці, просячи “довгоочікуваний мир для українського та російського народів”.