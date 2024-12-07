Про це повідомляє Vatican News.

6 жовтня після традиційної недільної молитви “Ангел Господній” папа Франціск оголосив про проведення консисторії з нагоди введення в сан 21 нового кардинала, серед яких український владика Микола Бичок, Єпарх Мельбурнський Української греко-католицької Церкви

“А тепер я радий повідомити, що 8 грудня я проведу консисторію з нагоди призначення нових кардиналів. Їхнє походження виражає вселенськість Церкви, яка не перестає звіщати милосердну Божу любов до всіх людей на землі. Включення нових кардиналів до складу Римської дієцезії також виявляє нерозривний зв’язок між Петровою Столицею та місцевими Церквами, розкиданими по всьому світу”, — сказав Папа Франциск, перед тим, як завершити свою недільну зустріч з паломниками, які зібралися на площі Святого Петра у Ватикані на молитву “Ангел Господній”.

Майбутній кардинал Микола Бичок народився 13 лютого 1980 року в Тернополі. З 15 років почав прислуговувати в церкві, а після закінчення школи в Тернополі вступив до Згромадження Найсвятішого Ізбавителя редемптористів. 17 серпня 2003 року склав довічні обіти.