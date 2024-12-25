Папа Римський Франциск у своєму традиційному різдвяному посланні Urbi et Orbi (до міста та світу) звернувся із закликом до мирних переговорів між Україною та Росією.

Про це пише Reuters.

Понтифік зазначив, що конфлікт, який триває вже два роки після повномасштабного вторгнення Москви, спричинив численні жертви.

Промовляючи з центрального балкону базиліки Святого Петра до тисяч вірян, зібраних на площі, Франциск закликав до “сміливості, необхідної, щоб відкрити двері для переговорів”.

“Нехай звук зброї замовкне в зруйнованій війною Україні!” — сказав він.

Папа також наголосив на важливості діалогу та взаєморозуміння, що може привести до “справедливого і тривалого миру”.