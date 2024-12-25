Про це пише Reuters.
Понтифік зазначив, що конфлікт, який триває вже два роки після повномасштабного вторгнення Москви, спричинив численні жертви.
Промовляючи з центрального балкону базиліки Святого Петра до тисяч вірян, зібраних на площі, Франциск закликав до “сміливості, необхідної, щоб відкрити двері для переговорів”.
“Нехай звук зброї замовкне в зруйнованій війною Україні!” — сказав він.
Папа також наголосив на важливості діалогу та взаєморозуміння, що може привести до “справедливого і тривалого миру”.
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