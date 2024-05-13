Під час недільної молитви Папа Римський Франциск повторив заклик до обміну полоненими між Україною та Росією.

Про це повідомляє Vatican News.

«Я знову звертаюся із закликом до загального обміну всіх полонених між Росією та Україною, запевняючи у готовності Святого престолу посприяти будь-яким зусиллям у цьому напрямку, особливо щодо важкопоранених і хворих. І надалі молімося за мир в Україні, в Палестині, в Ізраїлі, в М’янмі. Молімося за мир», – закликав Папа Франциск.

Зокрема Папа Римський згадав про те, що в другу неділю травня у багатьох країнах світу відзначається День матері.

«Сьогодні в багатьох країнах відзначається День матері, згадаймо з вдячністю всіх матерів», — додав він.

Нагадаємо, що Папа Римський Франциск у неділю, 31 березня, у традиційному Великодньому посланні згадав про російсько-українську війну та висловив побажання про обмін полоненими між Росією та Україною.