Про це повідомляє Vatican News.

«Я знову звертаюся із закликом до загального обміну всіх полонених між Росією та Україною, запевняючи у готовності Святого престолу посприяти будь-яким зусиллям у цьому напрямку, особливо щодо важкопоранених і хворих. І надалі молімося за мир в Україні, в Палестині, в Ізраїлі, в М’янмі. Молімося за мир», – закликав Папа Франциск.

Зокрема Папа Римський згадав про те, що в другу неділю травня у багатьох країнах світу відзначається День матері.

«Сьогодні в багатьох країнах відзначається День матері, згадаймо з вдячністю всіх матерів», — додав він.

Нагадаємо, що Папа Римський Франциск у неділю, 31 березня, у традиційному Великодньому посланні згадав про російсько-українську війну та висловив побажання про обмін полоненими між Росією та Україною.

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