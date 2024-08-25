Папа Римський Франциск висловився про закон, що забороняє діяльність Російської православної церкви в Україні: «Церкви не можна чіпати».

Про це пише Vatican News.

24 серпня Президент України Володимир Зеленський підписав закон №8371, який забороняє діяльність Російської православної церкви та її афілійованих організацій в Україні, забороняючи їм бути власниками або учасниками юридичних осіб, зареєстрованих в країні.

«Людина не чинить зла через те, що вона молиться. Якщо хтось чинить зло проти свого народу, то він буде винен у цьому, але він не може чинити зло через те, що він молився. Тож дозвольте тим, хто хоче молитися, молитися в тій церкві, яку вони вважають своєю. Будь ласка, нехай жодна християнська церква не буде скасована прямо чи опосередковано: церкви не можна чіпати», – сказав Папа Римський.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну у травні 2022 року УПЦ (МП) оголосила про курс на незалежність від Московського патріархату, проте РПЦ заявила про збереження єдності з УПЦ (МП).