Про це пише Vatican News.
24 серпня Президент України Володимир Зеленський підписав закон №8371, який забороняє діяльність Російської православної церкви та її афілійованих організацій в Україні, забороняючи їм бути власниками або учасниками юридичних осіб, зареєстрованих в країні.
«Людина не чинить зла через те, що вона молиться. Якщо хтось чинить зло проти свого народу, то він буде винен у цьому, але він не може чинити зло через те, що він молився. Тож дозвольте тим, хто хоче молитися, молитися в тій церкві, яку вони вважають своєю. Будь ласка, нехай жодна християнська церква не буде скасована прямо чи опосередковано: церкви не можна чіпати», – сказав Папа Римський.
Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну у травні 2022 року УПЦ (МП) оголосила про курс на незалежність від Московського патріархату, проте РПЦ заявила про збереження єдності з УПЦ (МП).
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