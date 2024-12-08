Про це пише Vatican News.

“І далі молімося за мир у стражденній Україні, на Близькому Сході — в Палестині, Ізраїлі, Лівані, а тепер і в Сирії, — в М’янмі, в Південному Судані та скрізь, де люди страждають від війни та насильства. Я звертаюся із закликом до правителів і міжнародної спільноти, щоб ми дійшли до свята Різдва з припиненням вогню на всіх фронтах війни”, — сказав Верховний понтифік, виголошуючи промову із вікна Апостольського палацу у Ватикані.