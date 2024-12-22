Про це пише Vatican News.
У молитві понтифік побажав, що “замовкла зброя та залунали різдвяні колядки”.
“Стражденна Україна і далі потерпає від обстрілів міст, які іноді пошкоджують школи, лікарні, храми. Нехай же замовкне зброя і залунає різдвяна коляда! Молімося, щоб на Різдво припинився вогонь на всіх воєнних фронтах, у Святій Землі, в Україні, на всьому Близькому Сході та в усьому світі, – сказав Папа Римський.
Він також висловив свій біль, говорячи про Газу, “про таку жорстокість, про кулеметний вогонь по дітях, про бомбардування шкіл і лікарень”.
Крім того, Папа Франциск висловив занепокоєння ситуацією в Мозамбіку: “Я постійно з увагою і занепокоєнням стежу за новинами, що надходять з Мозамбіку, і хочу поновити цьому улюбленому народові моє послання надії, миру і примирення. Молюся, щоб діалог і пошуки спільного блага, підкріплені вірою і доброю волею, взяли гору над недовірою і розбратом”.
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