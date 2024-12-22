Папа Римський Франциск закликав до припинення вогню у всіх зонах бойових дій у своїй недільній молитві напередодні Різдва, та засудив "жорстокість" бомбардувань шкіл і лікарень в Україні та Газі.

Про це пише Vatican News.

У молитві понтифік побажав, що “замовкла зброя та залунали різдвяні колядки”.

“Стражденна Україна і далі потерпає від обстрілів міст, які іноді пошкоджують школи, лікарні, храми. Нехай же замовкне зброя і залунає різдвяна коляда! Молімося, щоб на Різдво припинився вогонь на всіх воєнних фронтах, у Святій Землі, в Україні, на всьому Близькому Сході та в усьому світі, – сказав Папа Римський.

Він також висловив свій біль, говорячи про Газу, “про таку жорстокість, про кулеметний вогонь по дітях, про бомбардування шкіл і лікарень”.

Крім того, Папа Франциск висловив занепокоєння ситуацією в Мозамбіку: “Я постійно з увагою і занепокоєнням стежу за новинами, що надходять з Мозамбіку, і хочу поновити цьому улюбленому народові моє послання надії, миру і примирення. Молюся, щоб діалог і пошуки спільного блага, підкріплені вірою і доброю волею, взяли гору над недовірою і розбратом”.