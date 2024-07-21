Папа Римський Франциск закликав держави, які перебувають у стані війни, укласти перемир’я на час проведення Олімпійських ігор.

Про це глава Ватикану сказав у промові під час молитви “Ангел Господній” на площі Святого Петра, повідомляє Vatican News.

“Згідно з давньою традицією, нехай Олімпіада стане можливістю встановити перемир’я у війнах, продемонструвавши щире прагнення миру”, — сказав він.

Також Папа Франциск висловив побажання, щоб майбутні Олімпійські та Паралімпійські ігри надали можливість встановити перемир’я у війнах, що продовжуються, і щоб спортсмени стали посланцями миру.

Він нагадав, що цього тижня розпочнуться паризькі Олімпійські ігри, а потім Паралімпійські ігри, і зазначив, що «спорт також має велику соціальну силу, здатну мирно об’єднати людей різних культур».

“Я сподіваюся, що ця подія може стати ознакою інклюзивного світу, який ми хочемо побудувати, і що спортсмени з їхнім спортивним досвідом можуть бути посланцями миру та цінними прикладами для молоді”, — сказав він.

Додамо, що Олімпіада-2024 відбудеться у Франції з 26 липня по 11 серпня.

Нагадаємо, раніше президент Росії Володимир Путін висловив свою думку щодо концепції “олімпійського перемир’я”, яку запропонував французький президент Емманюель Макрон. Путін натякнув, що не прийме цю ідею, а також поскаржився на “несправедливість” щодо спортсменів із РФ.