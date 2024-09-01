Папа Римський Франциск засудив масовані бомбардування Росією української інфраструктури під час звернення до прочан у неділю, 1 вересня.



Про це повідомили у Vatican News.

«Я також постійно близький з мученицьким українським народом, який сильно постраждав від обстрілів енергетичної інфраструктури. Окрім того, що вони спричинили смерті та поранення, вони також залишили понад мільйон людей без електрики та води. Пам’ятаймо, що Бог завжди вислуховує голос невинних, Він не байдужий до їхніх страждань!» — наголосив він.

Понтифік також згадав про конфлікт між Ізраїлем і Палестиною, який може поширитися на інші палестинські міста. Він закликав до негайного припинення вогню, продовження переговорів і звільнення заручників.