Про це повідомляє Володимир Зеленський.
Участь Папуа-Нової Гвінеї у першому Саміті миру підсилила голос Океанії в миротворчих зусиллях, що є важливим кроком у відновленні поваги до міжнародного права. Президент Зеленський висловив вдячність за цей внесок та підкреслив важливість кожного голосу на користь миру в Україні.
Глобальний саміт миру, ініційований Україною, зібрав делегації з 92 країн та 8 світових організацій з метою узгодження пунктів української “формули миру”. Росія не була запрошена на цей саміт.
Перший Глобальний саміт миру за ініціативи України відбувся 15-16 червня у Бюргенштоку, Швейцарія. Участь у заході взяли делегації з 92 країн та 8 світових організацій.
Метою саміту було узгодження ядерної і продовольчої безпеки та звільнення українських полонених і депортованих, включаючи дітей.
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