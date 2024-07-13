Папуа-Нова Гвінея приєдналась до комюніке Глобального саміту миру, який відбувся у Швейцарії 15-16 червня.

Про це повідомляє Володимир Зеленський.

Участь Папуа-Нової Гвінеї у першому Саміті миру підсилила голос Океанії в миротворчих зусиллях, що є важливим кроком у відновленні поваги до міжнародного права. Президент Зеленський висловив вдячність за цей внесок та підкреслив важливість кожного голосу на користь миру в Україні.

Глобальний саміт миру, ініційований Україною, зібрав делегації з 92 країн та 8 світових організацій з метою узгодження пунктів української “формули миру”. Росія не була запрошена на цей саміт.

Перший Глобальний саміт миру за ініціативи України відбувся 15-16 червня у Бюргенштоку, Швейцарія. Участь у заході взяли делегації з 92 країн та 8 світових організацій.

Метою саміту було узгодження ядерної і продовольчої безпеки та звільнення українських полонених і депортованих, включаючи дітей.