Про це пише Суспільне спорт.
Збірна України здобула перше “золото” Паралімпійських ігор-2024 у легкій атлетиці завдяки Оксані Зубковській, яка перемогла у стрибках у довжину класу T12.
43-річна спортсменка має вражаючий рекорд, вигравши золоті медалі на чотирьох попередніх Паралімпіадах, а також встановила світовий рекорд у Лондоні-2012 зі стрибком на 6.60 метра.
Нагадаємо, що на третьому змагальному дні Паралімпіади-2024 у Парижі українські спортсмени здобули 11 нагород, що є найбільшим досягненням з початку Ігор. Українські параатлети здобули медалі у настільному тенісі, велоспорті, легкій атлетиці та плаванні на третій день Паралімпіади.
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