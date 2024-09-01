Збірна України виграла перше "золото" Паралімпійських ігор-2024 у легкій атлетиці завдяки Оксані Зубковській, яка перемогла у стрибках у довжину класу T12.

Про це пише Суспільне спорт.

Збірна України здобула перше “золото” Паралімпійських ігор-2024 у легкій атлетиці завдяки Оксані Зубковській, яка перемогла у стрибках у довжину класу T12.

43-річна спортсменка має вражаючий рекорд, вигравши золоті медалі на чотирьох попередніх Паралімпіадах, а також встановила світовий рекорд у Лондоні-2012 зі стрибком на 6.60 метра.

Нагадаємо, що на третьому змагальному дні Паралімпіади-2024 у Парижі українські спортсмени здобули 11 нагород, що є найбільшим досягненням з початку Ігор. Українські параатлети здобули медалі у настільному тенісі, велоспорті, легкій атлетиці та плаванні на третій день Паралімпіади.