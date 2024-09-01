На Паралімпіаді-2024, що проходить у Парижі українець здобув срібну медаль за академічне веслування.

Про це пише Суспільне спорт.

Країна здобула свою першу медаль в академічному веслуванні на Паралімпіаді-2024, коли Роман Полянський виграв срібло у парних одиночках (клас PR1). Це вже третя медаль Полянського на Паралімпіадах.

Літні Паралімпійські ігри 2024 року прямо зараз відбуваються в Парижі і триватимуть з 28 серпня по 8 вересня.

Україну представляє рекордна делегація з 140 спортсменів у 17 з 22 видів спорту. Під час церемонії відкриття прапор України несли фехтувальниця Олена Федота-Ісаєва та веслувальник Роман Полянський.