Про це повідомляє комітет молоді та спорту ВРУ.

“Владислав Білий став срібним призером у метанні списа, у класі F38, з результатом 52,86 м.

Це п’ята медаль України на Паралімпійських іграх-2024″, — йдеться в повідомленні.