Про це повідомляє комітет молоді та спорту ВРУ.
“Владислав Білий став срібним призером у метанні списа, у класі F38, з результатом 52,86 м.
Це п’ята медаль України на Паралімпійських іграх-2024″, — йдеться в повідомленні.
Загалом у Паралімпіаді-2024 Україна здобула:
– “срібло” – Антон Коль (плавання, 100 м, спина, клас S1), Ірина Пойда (плавання, 200 м, вільний стиль, клас S5), Владислав Білий (легка атлетика, метання списа, клас F38);
– “бронзу” – Анна Гонтар (плавання, 50 метрів, вільний стиль, клас S6), Олександр Комаров (плавання, 200 м, вільним стилем, клас S5).
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