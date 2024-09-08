Українські спортсмени здобули дві медалі у веслуванні на байдарках та каное на Паралімпіаді в Парижі. Владислав Єпіфанов отримав золоту медаль, а Марина Мажула — срібну.

Про це повідомляє “Суспільне. Спорт”.

Фінал у каное-одиночці у класі VL3 закривав програму заїздів на Паралімпіаді-2024 у веслуванні на байдарках і каное. На фініші 25-річний веслувальник Владислав Єпіфанов показав час 47,49 секунди — це найкращий показник в історії Паралімпіади на цій дистанції.

Українська веслувальниця Марина Мажула принесла нашій країні срібло у фіналі змагань на 200 метрів на байдарках-одиночках у класі KL1. Її результат — 54,85 секунди.

У фінальному заїзді українка стартувала із ще сімома спортсменками. У підсумку вона посіла другу позицію. Золото здобула представниця Чилі Катерінн Воллерман, яка фінішувала на одну секунду раніше.

Золота нагорода Владислава Єпіфанова стала 81-ю для України на Паралімпіаді-2024 в Парижі.