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Українські параатлети здобули медалі у настільному тенісі, велоспорті, легкій атлетиці та плаванні на третій день Паралімпіади.
Зокрема, команда отримала “срібло” від Володимира Пономаренка, Єгора Дементьєва, Анни Стеценко та Андрія Трусова, а “бронзу” від Віктора Дідуха, Ірини Шинкарьової, Романа Данилюка, Ярослава Денисенка, Анни Стеценко, Антона Коля, Євгенія Богодайка та Марини Піддубної.
Загалом збірна України має 19 нагород і займає 20-те місце у загальному заліку.
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