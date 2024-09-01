На третьому змагальному дні Паралімпіади-2024 у Парижі українські спортсмени здобули 11 нагород, що є найбільшим досягненням з початку Ігор.

Про це пишуть ЗМІ.

Українські параатлети здобули медалі у настільному тенісі, велоспорті, легкій атлетиці та плаванні на третій день Паралімпіади.

Зокрема, команда отримала “срібло” від Володимира Пономаренка, Єгора Дементьєва, Анни Стеценко та Андрія Трусова, а “бронзу” від Віктора Дідуха, Ірини Шинкарьової, Романа Данилюка, Ярослава Денисенка, Анни Стеценко, Антона Коля, Євгенія Богодайка та Марини Піддубної.

Загалом збірна України має 19 нагород і займає 20-те місце у загальному заліку.