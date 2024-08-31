Український велогонщик Єгор Дементьєв здобув срібну медаль у індивідуальній гонці переслідування на 4000 метрів у класі C5, ставши першим медалістом України на велотреку.

Про це пише Суспільне спорт.

Єгор Дементьєв взяв участь у своїй четвертій Паралімпіаді у 2024 році, після дебюту в Лондоні-2012, де здобув два “золота”. У Ріо-2016 він також захистив одне з них.

На Паралімпіаді-2024 українець успішно пройшов кваліфікацію, фінішувавши другим, тоді як француз Доріан Фулон встановив світовий рекорд.

У фіналі Дементьєв тримався на другій позиції, але не зміг виграти “золото”, хоча наприкінці гонки скоротив відставання.

В України вже 12 медалей на Паралімпійських іграх-2024 та перша на велотреку.