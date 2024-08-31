Про це пише Суспільне спорт.
Єгор Дементьєв взяв участь у своїй четвертій Паралімпіаді у 2024 році, після дебюту в Лондоні-2012, де здобув два “золота”. У Ріо-2016 він також захистив одне з них.
На Паралімпіаді-2024 українець успішно пройшов кваліфікацію, фінішувавши другим, тоді як француз Доріан Фулон встановив світовий рекорд.
У фіналі Дементьєв тримався на другій позиції, але не зміг виграти “золото”, хоча наприкінці гонки скоротив відставання.
В України вже 12 медалей на Паралімпійських іграх-2024 та перша на велотреку.
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