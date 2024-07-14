Парамедик-доброволець Катерина (Пташка) Поліщук, яка боронила «Азовсталь» у Маріуполі, закликала Володимира Зеленського провести перевірку дій командира 59 окремої мотопіхотної бригади, у якій вона служила.

Про це Катерина Поліщук написала в соцмережах.

«… у звʼязку з “геніальними” посадовими рішеннями та родинними звʼязками вищого військового керівництва з Богданом Шевчуком останнього було призначено на посаду кбр 59 ОМПБр… Оскільки тисячі військових досі залишаються виконувати бойові завдання під керівництвом Шевчука, прошу … звернути увагу та провести службову перевірку», — написала Пташка.

Вона заявила про факти злочинних наказів; свідомої недбалості; нехтування життям та здоровʼям особового складу; дій, що призвели до гибелі великої кількості військовослужбовців; егоїзму та сліпого карʼєризму; усунення всіх «незгодних» командирів; пригнічення бойового духу та приниження особового складу.

«Через нелюдське та непрофесійне ставлення Шевчука я змушена припинити співпрацю з цією славнозвісною бригадою, та не всі мають таку можливість — опиратись злочинним наказам, які спрямовані виключно на здобування додаткових зірочок цією людиною», — заявила вона.

Поліщук закликала «усунути від ухвалення важливих військових рішень людей, які не зацікавлені у збереженні особового складу, виконанні завдань та перемозі».

Раніше Пташка заявила про «припинення співпраці» із 59 окремою мотопіхотною бригадою. Однак не пояснила, що саме має на увазі.

Поліщук пообіцяла «повернутися незабаром».